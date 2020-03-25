Сенатор Климов назвал введение режима ЧС на Украине продуктом бессилия ее властей

Правительством Украины введен режим чрезвычайной ситуации из-за стремительно распространяющейся эпидемии коронавируса. Карантин продлен до 24 апреля. По всей видимости, ситуация в этой стране действительно оправдывает столь жесткие меры, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что уровень медицины на Украине близок к нулю.

«Вы поймите, они и правда там все в панике, — произнес собеседник ФАН. — И не понимают, что делать — вон, даже метро закрыли у себя. Правительство у них слабое, а профессионалов в нем мало, если вообще есть. Вот это проблема большая».

По мнению парламентария, еще одной проблемой — уже для России — является то, что Украина находится к ней в непосредственной близости. Границу, конечно, перекрыли, но стопроцентного прекращения людских потоков никто гарантировать не может — особенно в условиях, когда на другой стороне остались наши граждане.

В целом же, считает сенатор, сам факт введения режима ЧС на Украине ни о чем не говорит — он положительно показал себя в целом ряде стран. Другое дело, что пока неясно, сумеет ли Владимир Зеленский грамотно им воспользоваться.

«Как применение этой чрезвычайной меры скажется на нашем соседе, я, честно говоря, не представляю, — признался Климов. — Но мне кажется, что все это у них от бессилия, они просто не знают, что делать дальше».

По словам собеседника ФАН, основная беда Украины состоит в том, что в ней в настоящее время сошлись воедино сразу несколько отрицательных факторов. Первый — это разрушенная советская система государственного здравоохранения, которое могло бы остановить распространение опасного заболевания.

«Старое сломали, а новое так и не создали, — сказал сенатор. — Второй отрицательный фактор — это крайне слабая исполнительная власть, не привыкшая решать сложные вопросы, которые затрагивали бы жизни одновременно миллионов людей. Да и просто безответственная, будем откровенны. Мне очень трудно представить, как, будучи настолько некачественной, власть на Украине сможет принимать качественные решения».

Третьим же источником неприятностей является то, как именно в течение последних шести лет пополнялся государственный бюджет наших соседей.

«Они жили за счет подачек со стороны США, НАТО и других стран, — заявил парламентарий. — Но теперь им уже не до Украины: меньше всего в Вашингтоне или Брюсселе думают сейчас о Киеве. И какой-то серьезной помощи украинцам не окажут — они даже себе ее толком оказать не могут, взгляните на Италию!».

Таким образом, подытожил Климов, Украина просто осталась не у дел: все ее спонсоры занимаются собственными проблемами, а свои она решить не в состоянии.