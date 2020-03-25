Собянин призвал приостановить работу ресторанов и кафе в период нерабочей недели в Москве

Москва, 25 марта. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости приостановить работу всех ресторанов и кафе в Москве в период нерабочей недели из-за коронавируса.

Мэр столицы анонсировал закрытие всех развлекательных заведений в Москве в период нерабочей недели для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот, в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома» — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Он также добавил, что данные ограничительные меры затронут работу всех столичных общественных мест и заведений. В эту категорию также попадают рестораны, кафе, парки и крупные торговые центры.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства отметил, что неделя с 30 марта до 5 апреля объявлена нерабочей в целях борьбы с распространением коронавируса в России.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек. На территории России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данная информация также подтверждается обнаружением контейнеров с пометкой «Бактериологическая опасность» на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.