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Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

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Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории африканских стран. Федеральное агентство новостей публикует сводку по состоянию на 18.00 25 марта по странам Черной Африки.

Наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Маврикии – 48 человек заболели, два скончались.

Также случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Руанде (40 заболевших), Кении (25), Эфиопии (12). Актуальные данные по саранам и количеству заболевших коронавирусом представлены на картах.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Динамика за последние сутки выглядит следующим образом:

Восточная Африка / Африканский Рог:

6 новых случаев на Маврикии;

5 новых случаев в Уганде;

8 новых случаев в Джибути.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Центральная Африка:

4 новых случая в Камеруне.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Западная Африка:

3 новых случая в ДР Конго;

13 новых случаев в Сенегале;

9 новых случаев в Замбии;

15 новых случаев и 1 новая смерть в Гане;

1 новый случай в Кабо-Верде;

3 новых случая в Того;

4 новых случая и первая смерть в Нигере, 63-летний человек;

2 новых случая в Нигерии.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Южная Африка:

2 новых случая на Мадагаскаре;

155 новых случаев в Южной Африке;

Северная Африка;

40 новых случаев и 1 новая смерть в Египте.

Появление первых сообщений о распространении коронавирусной инфекции, которые стали поступать в конце прошлого года из Китая, заставило беспокоиться граждан Африки и официальных лиц, так как системы здравоохранения многих стран находятся в плачевном состоянии. Первый случай заболевания коронавирусом произошел в Нигерии, после чего инфекция начала стремительно распространяться по странам африканского континента. Вирус ударил практически по всем сферам жизнедеятельности: начались проблемы с бизнесом, общественная и религиозная жизнь рушатся.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Уровень распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в африканских странах значительно ниже, чем в Европе и Азии, однако есть вероятность, что темпы в ближайшее время будут постепенно нарастать и достигнут критической отметки. Сейчас в Африке зафиксировано более полутора тысяч случаев заболевания коронавирусом в 41 из 54 стран.

Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 25 марта

Если опираться на статистику, подготовленную экспертами аналитического центра Rand Corporation, то 25 стран мира будут наиболее уязвимы в случае вспышки инфекции, из них 22 являются странами Африки.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за развитием ситуации, связанной с распространением COVID-2019 в африканских странах.

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