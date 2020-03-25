Ахмад Мисмари прокомментировал попытку захвата ПНС Ливии авиабазы аль-Ватыя

Бенгази, 25 марта. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари прокомментировал попытку захвата авиабазы аль-Ватыя и «пленение» нескольких солдат армии Халифы Хафтара.

«Боевики Усамы Джувейли во многом связано с турками на авиабазе «Митига». Они сегодня провели атаку на авиабазу Укба бен Нафиа в районе аль-Ватыя. Эта база — самая западная авиабаза Ливии, это стратегическая точка. Это авиабаза с очень большой площадью — около 50 квадратных километров. На ней расположены различные объекты. Одновременно с нападением на авиабазу были проведены атаки по нашим силам в Триполи», — заявил спикер ЛНА.

«Основные силы противника смогли войти на территорию базы, однако защитникам удалось быстро отреагировать и отбить атаку. Солдаты ЛНА доложили мне, что противник отброшен более чем на 20 километров от границы базы. Наши войска провели успешное контрнаступление. Действия ПНС в данном случае — это очень серьезное нарушение перемирия», — утверждает генерал-майор ЛНА.

Он отметил, что есть много протурецких группировок, расположенных в Мисурате, Хомсе, на территории аэропорта Митига и в других местах. По словам Мисмари, там располагаются иностранные боевики, сирийские наемники и наемники из других стран, в том числе, турецкие военные с современным вооружением.

«Их всех сюда перевезли, чтобы оказать поддержку боевикам Западного региона. Эрдоган приказал им совершить общий маневр, чтобы атаковать какую-либо из реальных военных позиций: либо на востоке от Мисураты, либо в Тархуне, либо на направлениях боя в Триполи, либо на базе аль-Ватыя. Все это — нарушение гуманитарного перемирия. Для нас это перемирие является продолжением январского. Мы на предыдущей пресс-конференции говорили, что вооруженные группировки, турецкая армия и Эрдоган это перемирие не соблюдают, не уважают международные пакты», — говорит Мисмари.

По словам спикера ЛНА, боевики ПНС ежедневно предпринимают новые попытки провести военные операции — генерал-майор ЛНА напомнил, что три дня назад боевики восточнее Мисураты, рядом с Абу Курайн, получили подкрепление в виде чадских и сирийских наемников, а также различное радиооборудование для глушения сигналов БПЛА и создания помех.

Ранее главарь объединения банд ПНС Ливии Усама Джувейли заявлял, что в ходе операции «Шторм мира» ПНС удалось взять под контроль авиабазу аль-Ватыя, а также захватить в плен несколько солдат ЛНА.