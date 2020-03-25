В Японии назвали важное преимущество РФ перед Саудовской Аравией в нефтяной войне

Москва, 25 марта. Россия имеет несколько преимуществ в нефтяной войне с Саудовской Аравией. К такому выводу пришли аналитики японского издания «Нихон Кэйдзай».

СМИ отмечает, что большие объемы золотовалютных резервов и Фонда национального благосостояния снижают риски падения рубля.

Кроме того, согласно бюджету Саудовской Аравии, цена на нефть составляет приблизительно 80 долларов за баррель, при этом в России данный показатель в два раза ниже.

Важным преимуществом Москвы, по мнению японских журналистов, является и то, что Россия наиболее привычна к кризисным моментам. РФ преодолела влияние санкций Запада и ведет успешное противодействие коронавирусной инфекции.

Ранее эксперты швейцарской банковской группы Julius Baer отметили, что Москва лучше готова к периоду низких цен на черное золото, чем Эр-Рияд. Саудовская Аравия сможет устранить бюджетный дефицит только при стоимости одного барреля нефти выше 80 долларов, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, в ночь на 9 марта на фоне безрезультатных переговоров в рамках ОПЕК+ обрушились цены на нефть. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном снижении объемов нефтедобычи из-за падения спроса в условиях эпидемии коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.