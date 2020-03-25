Как выживает культура на карантине и что ее ждет. ФАН-ТВ

Деятели культуры обсудили ситуацию с пандемией коронавируса на конференции в Медиагруппе «Патриот».

Раритетные трамваи и троллейбусы — уникальные экспонаты Музея городского электрического транспорта можно увидеть в любое время суток, но только на экране монитора. Двери музея открыты для посетителей, правда виртуально. Как альтернатива живому посещению — онлайн-туры.

«Коллектив музея продолжает работать, мы занимаемся реставрацией вагонов, которые у нас есть в запасниках, также пересматривается программа по подготовке к мероприятиям, в которых мы планировали участвовать», — рассказал Кирилл Нюквист, директор Музея городского электрического транспорта.

Выставки, концерты, спектакли — все пришлось перенести на неопределенное время. Культура в России терпит убытки и менее доступна для жителей страны.

«Впервые, наверное, за все время работы, когда я не понимаю, какие могут быть реально последствия, потому что аренду никто не снижает, зарплату мы все равно должны платить, а понимаете, что доходы серьезно сокращаются. Как выйдем из этой ситуации, я пока не знаю», — возмущен Вадим Каспаров, директор Санкт-Петербургского Дома танца «Каннон Данс».

Больше всех, как отметили участники конференции, пострадают негосударственные учреждения и артисты, которые работают по контракту.

«Два варианта работы деятелей культуры — это в реале или в онлайне. В реале работать не можем, карантин. Следовательно, можем работать в онлайне, но нет системы получения доходов, это чисто гуманитарная история получается, благотворительная. Мы, деятели культуры, находимся в состоянии паузы, мы подвешены. Мы просто ждем, что это как можно быстрее закончится, и мы наверстаем», — уверен Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист России.

Карантин может обернуться культурным кризисом, отмечают артисты. В новый сезон могут войти гораздо меньше творческих коллективов.

«Кто-то возможно отвалится, потому что не сможет перенести дополнительных финансовых вложений в осеннюю рекламную кампанию или в аренду. Потому что я знаю, что не все коллективы, которые заключили договоры с площадками, не всем удалось договориться на перенос даты, у многих есть отмены концертов, а деньги уже потрачены. Ситуация, действительно, очень непростая», — считает Иван Ожогин, актер, певец.

Как пережить кризис — вопрос, открытый для артистов. И второй, не менее важный, касается всех горожан — как сохранить внутреннюю культуру.