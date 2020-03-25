Миронов объяснил, для чего нужен перенос голосования по конституции

Москва, 25 марта. Руководитель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы поддержал предложение президента РФ перенести общероссийское голосование по поправкам в конституцию. Он убежден, что это решение направлено на защиту здоровья и безопасность граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Владимир Путин в своем обращение к народу предложил ряд важнейших мер по преодолению негативных последствий пандемии, вызванной новым коронавирусом.

«В создавшихся условиях совершено правильным является решение перенести голосование по конституционным поправкам. Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что он очень ответственно относится к исполнению своих обязанностей главы государства, ставя на первое место здоровье народа и безопасность граждан», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что перенос голосования является абсолютно логичным и необходимым шагом.

«Президент своим обращением напомнил, что государство существует для блага граждан, а не наоборот» — добавил политик.

Именно с такой точки зрения, как заметил Сергей Миронов, нужно рассматривать беспрецедентные меры поддержки людей в условиях глобальной опасности.

О необходимости отложить проведение голосования глава государства заявил сегодня в ходе своего обращения к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ уже подписан.

Владимир Путин напомнил, что предварительно определенной датой было 22 апреля, однако на фоне стремительного распространения COVID-19 стало понятно, что голосование нужно перенести.

Глава государства подчеркнул, что очень серьезно относится к проведению голосования, и будет просить россиян высказать свое мнение по этому ключевому вопросу для страны. Однако главное сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.

Новая дата будет определена позже. При этом будет оцениваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом.