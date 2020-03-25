Доктор Мясников рассказал о хантавирусе и его последствиях

Москва, 25 марта. Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщения о смерти мужчины, заразившегося хантавирусом в Китае.

«Знакомимся. Хантавирус или зооноз — болезнь передающаяся от зверей человеку. Хантавирусов существует около 30 разновидностей и 12 могут передаваться человеку»,— рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Данный вид вируса в Азии вызывает геморрагическую лихорадку (наподобие лихорадки Денге) и поражение почек, в Европе и Америке разные подвиды хантавируса приводят к пневмонии и сердечной недостаточности.

Мясников уточнил, что впервые заболевание этим вирусом было выявлено у американских солдат в Корейскую войну. Переносчиками инфекции являются грызуны, продукты жизнедеятельности которых загрязняют поверхности. Но есть вариант передачи и от человека к человеку, «к счастью не очень охотно». В Китае хантавирусом каждый год болеют от 16 тыс. до 100 тыс. человек. 1% заразившихся умирает.

«Ежегодно (фиксируют) тысячи случаев в России и Европе («Добрава»-вирус. Переносчик у нас — полевая мышь). Смертность от этого типа вируса (который есть в России): 2–10%», — уточнил он.

Мясников добавил, что хантавирус можно встретить в любой стране. Заболевание им протекает короткими вспышками, в Китае обычно весной.

«Лечение... Ну, это вирус, поэтому все то же. В основном симптоматическое. Вакцина есть в Китае и Корее, но оставляет делать лучшего», — отметил врач.

Эксперт обратил внимание, что из миллиона разновидностей вирусов медиками «изучено» около 5 тысяч.

«Кавычки показывают, что и они изучены плохо», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что от разного вида вирусов ежегодно умирают миллионы человек. В группе риска — пожилые люди. Это категории пациентов «прогностически совершенно все равно ,что вызвало пневмонию: пневмококк, вирус гриппа или коронавирус». Смертность в любом случае составляет 10–25%.

«А учитывая повышенную опасность первого месяца по «выздоровлению» — до 33%, если рассматривать весь период», — уточнил Мясников.

Как сообщалось ранее, сегодня стало известно о гибели пожилого гражданина Китая, заразившегося коронавирусом. Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 марта.