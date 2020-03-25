Минздрав Сирии подтвердил три новых случая заражения коронавирусом

Дамаск, 25 марта. Министерство здравоохранения Сирии выявило три новых случая заражения коронавирусом. Суммарно количество заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в САР возросло до четырех человек.

Новые пациенты провели неделю на карантине в больнице под Дамаском. Отметим, что сирийские власти с 25 марта вводят комендантский час в связи с эпидемией коронавируса. Руководство страны приостановило транспортное сообщение между провинциями, закрыло все кафе и рестораны, прекратило авиасообщение и перекрыло границу. Местным жителям рекомендуется по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.