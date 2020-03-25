Россиян призывают отказаться от покупки помидоров с «привкусом терроризма» из Турции

Москва, 25 марта. Внешняя политика Турции, проявляющаяся в виде агрессии в Сирии и интервенции в Ливию, вызвала массовое недовольство среди российских граждан, которые призывают соотечественников не покупать турецкие продукты, в частности, помидоры, дабы не поддерживать «спонсора мирового терроризма». Активисты даже устроили своеобразный флешмоб в отечественных магазинах, наклеив на турецкие помидоры соответствующие стикеры.

Специальные стикеры на томатах призваны напомнить россиянам, пришедшим в супермаркеты за продуктами, что своими деньгами они могут пополнить турецкую казну, средства из которой идут в том числе и на финансирование боевиков различных террористических группировок, воюющих в Сирии против Сирийской арабской армии Башара Асада и терроризирующих мирное население ливийской столицы — Триполи.

Многие зададутся очевидным вопросом, каким образом покупка овощей для весеннего салата может сделать из рядового законопослушного гражданина РФ фактически пособника джихадистов и протурецких наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии? На самом деле, конечно, никто не станет заводить на вас уголовное дело из-за покупки 1–2 килограммов помидоров в ближайшем супермаркете, однако, стоит знать, что часть оставленной вами на кассе суммы, так или иначе будет формировать государственный бюджет, в рассматриваемом случае —Турции.

Далее стоит разобраться, как Анкара распоряжается турецким бюджетом, в котором, напомним, имеются и деньги обычных россиян, купивших в магазине помидоры из теплой Турции. А распоряжается совсем неподобающим образом, например, закупая у боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) контрабандную нефть, украденную на сирийских месторождениях. Это подтверждали и в Минобороны РФ, и оборонные ведомства Израиля и Греции, отмечая, что террористы ежемесячно получают порядка 50 млн долларов от реализации нефти, украденной у сирийского народа.

Кроме того, турецкие власти в обход оружейного эмбарго ООН поставляют вооружения, боеприпасы и боевую технику боевикам незаконных формирований ПНС Ливии, захвативших Триполи и его окрестности. Не стоит забывать и о переброске Анкарой тысяч сирийских наемников из Идлиба на территорию североафриканского государства для участия в боевых действиях на стороне марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, на оплату преступной деятельности которых также пойдет часть средств от проданных в России турецких помидоров.

Исходя из этого, необходимо, отправляясь в магазин за покупками, каждому лично принять решение: хотите ли вы и дальше оказывать финансовую поддержку спонсору терроризма, приобретая турецкие помидоры, или отказаться от овощей из Турции в пользу отечественного производителя?

1 Организация запрещена на территории РФ.