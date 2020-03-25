Пушков предрек Европе обвал после пандемии коронавируса

Москва, 25 марта. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал парадоксальной ситуацию, в которой мир может оказаться после пандемии коронавируса. По словам сенатора, Китай быстро восстановит свой имидж, в отличие от Европы.

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на парадокс: Китай «может выйти из кризиса сильнее, чем прежде», поскольку имеет опыт борьбы с коронавирусом и готов помогать в этом другим странам.

«Урон имиджу Китая будет преодолен его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет», — написал сенатор.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал, какие меры российские власти намерены принять, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, передавала «Газета.ру». В частности, глава государства объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. При этом всем работникам будет сохранена заработная плата.

В Москве в среду скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, передает RT. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в РФ достигло 658.