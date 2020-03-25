Генпрокуратура РФ поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина

Москва, 25 марта. Генпрокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дать правовую оценку увеличению цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Федеральной антимонопольной службе РФ поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по результатам анализа ФАС будут инициированы прокурорские проверки, целью которых станет выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в России. Глава государства подчеркнул, что цены на бензин за год выросли на 10,44%. Позднее в ФАС заявили об отсутствии предпосылок для увеличения цен на бензин и дизельное топливо в России.