Экономист объяснил механизм предоставления кредитных каникул россиянам

Граждане, чей месячный доход сократился более чем на 30%, смогут уйти на «кредитные каникулы». Заемщики с пониженным доходом получат право на время прекратить обслуживание своего долга, при этом без штрафов или пеней со стороны кредиторов (банков и микрофинансовых организаций, МФО). Такие меры поддержки населения предложил президент России Владимир Путин во время своего обращения к народу 25 марта.

На какой срок и при каких обстоятельствах банки смогут предоставить россиянам кредитные каникулы — в материале Федерального агентства новостей.

При резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме гражданам трудно или невозможно, поэтому и нужно вводить кредитные каникулы, пояснил президент. Речь идет о потребительских кредитах (традиционно в эту категорию попадают кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты — взятые в точках продаж на покупку товаров).

Глава государства добавил, что если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен становиться заложником требований кредиторов. Для таких случаев, по словам Путина, процедура банкротства должна быть посильной и необременительной.

Сейчас в России уже действует система «каникул» по займам на покупку жилья. Такой механизм заработал с августа 2019 года, взять передышку от выплат по ипотеке можно максимум на полгода.

«Такое социальное решение по отношению к наименее состоятельным должникам, да, оно возможно. Но это потребует времени и беготни — доказать справками уровень своего дохода», — рассуждает заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин.

Кредитные каникулы банки смогут предоставить на срок от 6 до 9 месяцев, полагает он. Скорее всего, инициативу реализуют в виде продления срока погашения займа. При еще более худшем материальном положении человека можно отложить и выплату процента, добавляет банкир.

«То есть это не совсем освобождение или подарок, а просто продление на этот период. Главное — это сразу понять правила игры. Нужно, чтобы люди понимали, а что потом с этими не уплаченными в этот период суммами будет», — подчеркивает собеседник ФАН.

Сложности могут возникнуть и у банков, добавляет Сергей Дубинин. Если вводить кредитные каникулы по всем видам займов, то «тогда мы лишаем денег акционеров». Как им компенсировать недополученную прибыль — пока никто не предусматривал, отмечает финансист.

«Здесь должен быть избирательный подход. Ориентироваться, скажем, на уровень дохода семьи. Например, с какого дохода уплачены налоги. В таком случае будет намного меньшее количество людей (заемщиков)», — резюмирует он.

Федеральное агентство новостей направило запрос в Центральный банк о том, на какой срок, по мнению регулятора, могли бы предоставляться кредитные каникулы, и повлекут ли они очередные послабления в регулировании банков. На момент публикации статьи ответ еще не поступил.