Рестораторы и отельеры запросили дополнительные меры господдержки

Предложение Владимира Путина сделать нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля вряд ли затронет гостиничный бизнес. Такое предположение в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» РАНХиГС Вадим Прасов, также входящий в состав Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к населению страны по поводу ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, предложил сделать выходными с сохранением заработной платы все дни с 28 марта по 5 апреля. При этом глава государства отметил, что связанные с жизнеобеспечением организации — аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней — продолжат работать.

«У меня сейчас коллеги спрашивают: «А отели что, должны не работать эти 7 дней?». По большому счету у нас не бывает выходных: отель работает постоянно. Ну, понятно, что не мог президент разъяснять по каждой конкретной отрасли. Но я думаю, что какие-то разъяснения еще последуют», — заявил ФАН Вадим Прасов.

Представитель Федерации рестораторов и отельеров также подчеркнул, что персонал, обслуживающий гостей отелей, в любом случае продолжит работать в штатном режиме, несмотря на то, что из-за пандемии COVID-19 загрузка гостиниц сегодня находится на катастрофически низком уровне.

«В центре Москвы загрузка по отелям 6–7 % в среднем. А точка безубыточности для них — то есть когда доходы равны расходам — это загрузка на уровне 30%», — посетовал Вадим Прасов.

Собеседник ФАН рассказал, что снижение спроса представители отрасли отметили еще в феврале, в марте было зафиксировано уже существенное падение объемов выручки. Настроения в индустрии отдыха и путешествий пока пессимистичные.

«На апрель по предварительным бронированиям мы видим загрузку на уровне всего 2–3 %. Даже если сейчас отели переживут ближайшие неделю-две, апрель их добьет», —поделился прогнозами эксперт.

Вадим Прасов отметил своевременность озвученных президентом мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также выразил надежду на продолжение этой работы и разработку дополнительных способов помощи гостиничной и ресторанной сфере уже на уровне профильных министерств. Эксперт призвал поторопиться с работой над объявленной помощью отрасли.

«Было сказано про сферу услуг, что будут разработаны дополнительные меры поддержки. В том случае, если они появятся, есть шанс, что отрасль будет жить. Если в ближайшие неделю-две ничего не изменится, значит, большинство предприятий, по крайней мере, в европейской части России, закроются навсегда», — заявил Прасов.

Он отметил, что в наихудшей ситуации сегодня находятся гостиницы и отели Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. Более стабильное положение у отельеров Крыма и Краснодарского края, но никто сегодня не застрахован от негативных изменений в условиях пандемии.

«У них до нуля снизились доходы, по расходам частично отсрочили налоги, кроме НДС, страховые взносы уменьшили, но зарплату все равно платить надо. Плюс есть коммунальные услуги, поставщики которых прямо говорят: «не заплатите — мы вас отключим», — рассказал Вадим Прасов.

Эксперт предложил рассмотреть дополнительные меры по снижению налоговой и социальной нагрузки на предприятия сферы услуг в тех случаях, когда их выручка снизилась до нуля.

25 марта президент России в своем обращении к жителям предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на шесть месяцев. Кроме того, глава государства предложил снизить предприятиям малого и среднего бизнеса ставку страховых взносов с 30 до 15% в отношении тех сотрудников, чья зарплата превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Также предусматривается возможность на полгода ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

25 марта также стало известно, что российские туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей в качестве государственной поддержки в связи с пандемией и ее влиянием на экономику. Соответствующий проект распоряжения подготовил Минэкономразвития.