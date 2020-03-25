Визит Путина в больницу с зараженными коронавирусом восхитил турецкие СМИ

Анкара, 25 марта. Турецкие СМИ восхищены визитом президента России Владимира Путина в больницу в больницу для больных коронавирусом в Коммунарке.

24 марта российский лидер посетил больницу, где размещен карантинный центр для зараженных коронавирусом. В ходе визита президент пообщался с главврачом, персоналом и пациентами.

Турецкая газета dikGazete отмечает, что в настоящее время лидеры многих стран стараются оставаться в своих резиденциях, однако президент России отправился в больницу, чтобы навестить своих граждан.

«Визит Путина стал неожиданным событием не только для сотрудников больницы и пациентов, но и для его подчиненных. Путин — бывший разведчик, и он обладает достаточными знаниями о том, насколько опасны вирусы. Однако он пошел на этот риск и посетил больницу», — отмечает автор статьи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. В России зафиксировано 658 случаев заражения. 29 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.