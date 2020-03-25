Антипов рассказал о серьезном просчете Запада в деле MH17

Москва, 25 марта. Независимый эксперт Юрий Антипов выдвинул новую версию крушения малайзийского самолета Boeing-777 (рейс MH17), который разбился в Донбассе в 2014 году.

Согласно официальной версии, лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако специалист полагает, что попадание ракеты не вызвало бы такую дыру в обшивке фюзеляжа возле кабины пилотов. По мнению Антипова, такие повреждения возможны лишь при срабатывании взрывного устройства, размещенного внутри самолета.

«И понятное дело, что только внутреннее огромное давление от рядом расположенного эпицентра взрыва (внутри кабины) могло растянуть и разорвать с отрывом заклепок прочный лист металла гермошпангоута [Прочный лист металла, расположенный впереди кабины — Прим. ФАН]», — цитирует Антипова портал «ПолитПазл».

При этом эксперт обратил внимание на то, что международная следственная группа, показывая реконструкцию самолета, заделала эту дыру. Таким образом, считает Антипов, Запад пытается замести следы и скрыть истинную причину крушения лайнера.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.