Житель Китая рассказал об обстановке в стране на фоне появления хантавируса

Москва, 25 марта. Появление хантавируса на территории Китая не вызвало никакой паники среди жителей страны. Новость о проявлении болезни с шумом разошлась по всевозможным СМИ, но это не оказало значительного влияния на обстановку в Поднебесной. Об этом рассказал бизнесмен, проживающий в столице провинции Юньнань.

«На нас это не оказывает значительного влияния», — рассказал предприниматель.

Российский профессор и доктор биологических наук Алексей Аграновский солидарен с мнением китайского бизнесмена. Ученый отметил, что хантавирус менее опасен для людей, чем коронавирус или обычный грипп. Подчеркивается, что новый вирус распространяется через грызунов. В мире были зафиксированы случаи, когда заражение происходило из-за укуса насекомоядных летучих мышей.

Для данной инфекции нехарактерен способ передачи от человека к человеку, но бывают и исключения. Подобные случаи были зарегистрированы в Аргентине и Чили, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается тот важный факт, что против данной болезни существует вакцина, а значит, процесс ее распространения можно взять под контроль.

«Поэтому никто не озабочен, не испуган — есть варианты контроля за распространением недуга, случись что», — констатирует житель Китая.

Напомним, что житель провинции Юньнань в Китае стал первым, кто умер от хантавируса. Мужчина скончался в автобусе по дороге в Шаньдун. Транспортное средство было мгновенно изолировано, а всех пассажиров подвергли тщательному обследованию.