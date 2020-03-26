Эксперты рассказали, как российским барам и ресторанам пережить пандемию

Президент России Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на поддержку компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Эпидемия, меж тем, нещадно бьет по сферам предпринимательства и услуг: в стране закрываются кинотеатры, фитнес-центры и ночные клубы. Что в этой ситуации делать владельцам баров, ресторанов и кафе, если ограничения затронут и их? Сможет ли кто-то «остаться в живых», и чем можно помочь бизнесу в этой игре на выживание?

Федеральное агентство новостей обратилось за комментариями к совладельцу одного из петербургских баров Роману Дмитриенко, депутату Госдумы Валерию Гартунгу и вице-президенту Федерации рестораторов и отельеров Вадиму Прасову. Рассказываем, что происходит в развлекательной и досуговой бизнес-среде сейчас.

Совладелец питерского бара: Посетителей стало меньше

Роман Дмитриенко — совладелец бара Lovecraft в центре Северной столицы. Заведение — небольшое, ребята работают в формате барной стойки. Но пандемия COVID-19 внесла коррективы и в их жизнь.

«Несомненно, ситуация, вызванная коронавирусом, сказалась на жизнедеятельности бара. Посетителей стало меньше: отсутствие туристов из-за закрытия границы и резкое уменьшение числа приезжих из других городов России. Меньше людей стали выбираться в центр погулять, потусить. Кто-то в целях экономии не может себе [этого] позволить, кто-то просто ждет чего-то. Однозначно, большинство испытывает непонятное настроение», — отметил Роман Дмитриенко в беседе с ФАН.

В целом, Дмитриенко скептически относится к распространяемой в Сети информации о коронавирусе и считает, что она «раздута так, как не снилось даже фильмам про зомби». Говорить про убытки бара из-за распространения вируса пока рано, но то, что прибыли стало меньше — это уже факт.

«В принципе, уже сейчас строишь в голове какие-то планы, схемы, чтобы дальше оставаться на плаву в текущей ситуации. <…> Сейчас можно работать с аудиторией не более 50 человек в одном заведении, а это, по сути, наш формат», — резюмировал собеседник агентства.

Рестораторы и отельеры: Ситуация катастрофичная

Считать сейчас убытки отрасли вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов не готов. Провести «перекличку» по предпринимателям сегодня физически невозможно.

«У кого-то падение выручки — 70%, у кого-то — 90%, а у кого-то — уже 100%, и кто-то уже закрывается. Но просто ситуация катастрофичная. Это касается не только ресторанов, баров и кафе. Это касается и отелей, и хостелов. По крайней мере, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке ситуация совсем критичная. Если не принять меры поддержки, я думаю, через недели две на рынке появится еще миллион или 1,5 миллиона безработных», — сказал Вадим Прасов в комментарии ФАН.

Весь объем мер поддержки отрасли, по его словам, уже был запрошен. Причем неоднократно и в самых разных инстанциях. Речь идет и о «налоговых каникулах», и о субсидировании процентных ставок по кредитам для тех, у кого они есть, и о субсидировании фонда оплаты труда, так как денег в индустрии сейчас просто нет. Прасов отметил: отели и рестораны оказались заложниками ситуации.

«Количество авиарейсов сокращено максимально, при этом губернатор Санкт-Петербурга и мэр Казани сказали: «Не приезжайте к нам». Что делать отелям, когда при этом еще отменены и все детские группы, спортивные группы и мероприятия, вообще любые мероприятия делового характера? По сути своей, все парализовано, поэтому загрузка у отелей в этих городах составляет от 6% до 10%. Это прямой убыток, и, собственно, в данном случае речь идет о том, что многие просто обанкротятся и закроются уже завтра», — считает эксперт.

По мнению Вадима Прасова, большинство предпринимателей отрасли без поддержки правительства закроются окончательно. Прогнозировать, сколько времени у компаний уйдет на восстановление своей работы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров пока не готов.

«Что такое восстановление работы заведения? Это означает, что владелец из банкрота станет снова успешным предпринимателем? Если у вас сегодня нет выручки и одни долги, как вы завтра выйдете на безубыточность? У вас физически нет возможностей до этого светлого времени дожить. То есть, вы закрылись, а потом у вас куча претензий: от сотрудников — по зарплате, от налоговой — по налогам, от арендодателя — по аренде <…> и прочее. Как в такой ситуации можно открыться снова?» — резюмировал Вадим Прасов.

Рецепт от депутата Гартунга

Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что происходящее сейчас в сфере досуга — это не самый страшный удар по экономике страны. Ситуация может быть гораздо хуже, если свою работу остановят фабрики и заводы — как это уже произошло в ряде других стран.

«Нужно предпринимать комплексные меры для поддержки экономики в целом — не только отдельных секторов. Мер, которые могли бы радикально помочь всей экономике страны — их, на самом деле, не так много. Нужно же где-то ресурсы взять, чтобы дать их отраслям, которые работают в сфере услуг. Где их взять? В сырьевых секторах. А для этого нужно перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих секторов на сырьевые», — считает Валерий Гартунг.

Кроме того, депутат считает, что нужно отменить возврат НДС экспортерам сырья. Однако для того, чтобы нефтяные компании не оказались в тяжелой ситуации, нужно «договориться с Саудовской Аравией и поднять цены на нефть», считает парламентарий.

«Я считаю, что это самый правильный путь. У бюджета будут деньги, которые можно будет направить на поддержку малого бизнеса, кинотеатров, торговых сетей, ресторанов. Дать им, например, налоговые каникулы, отсрочки по аренде — например, рестораторы арендуют помещения <…>. Эти выпадающие доходы у владельцев недвижимости, например, компенсировать отсрочками налоговых платежей. По большому счету, механизмы для этого есть. <…> Это мой рецепт. Как будет поступать правительство — не знаю», — резюмировал депутат Гартунг.

Что предложил президент

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам отметил, что сейчас малый и средний бизнес, а также предприятия, работающие в сфере услуг, из-за пандемии сталкиваются с объективными трудностями: сокращением заказов и снижением выручки. Глава государства призвал помочь таким компаниям обеспечить устойчивую работу и предложил меры их поддержки.

«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев», — сказал глава государства.

Владимир Путин призвал правительство и Банк России предложить и принять допмеры по обеспечению устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Кроме того, глава государства предложил ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.