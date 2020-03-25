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Росздравнадзор передан в ведение Минздрава указом президента

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Росздравнадзор передан в ведение Минздрава указом президента

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росздравнадзор теперь будет находиться в ведении Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения направлены на повышение эффективности надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», — отмечается в документе.

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