Росздравнадзор передан в ведение Минздрава указом президента

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росздравнадзор теперь будет находиться в ведении Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Изменения направлены на повышение эффективности надзорной деятельности в сфере здравоохранения.
«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», — отмечается в документе.