Росздравнадзор передан в ведение Минздрава указом президента

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росздравнадзор теперь будет находиться в ведении Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения направлены на повышение эффективности надзорной деятельности в сфере здравоохранения.