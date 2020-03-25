Американские сенаторы заработали миллионы на обрушении мировых рынков

Эпидемия COVID-2019 спровоцировала начало экономической рецессии: как в США, так и по всему миру. Однако вместо того, чтобы бороться с негативными эффектами распространения инфекции для экономики, некоторые американские политики решили неплохо нажиться на кризисе.

Группа сенаторов прямо у всех на глазах провела одну из самых лицемерных и дерзких экономических афер в истории страны. После того, как для членов Сената США был устроен специальный брифинг по угрозе коронавируса и вероятному ухудшению экономического положения в стране, народные избранники от Демократической и Республиканской партий Ричард Берр, Келли Лефлер, Рон Джонсон, Джеймс Инхоф и Диана Файнштейн сразу же воспользовались ситуацией и продали все акции крупных американских компаний, держателями которых они являлись.

Иными словами, сенаторы не только получили миллионы долларов в момент, когда стоимость акций находилась на пиковых показателях, но и внесли свою лепту в усугубление экономического спада. Масло в огонь подлил еще и тот факт, что Берр, Файнштейн и прочие политики старательно убеждали американских граждан, что все в порядке и волноваться нет никаких причин. Как только рынки рухнули на рекордные со времен Великой Депрессии показатели, оказалось, что десятки тысяч американских акционеров потеряли деньги, ранее вложенные в ценные бумаги, а предприимчивые сенаторы получили весьма солидные дивиденды.

Сообщается, что благодаря своевременному «сливу» акций глава комитета по разведке Сената США Берр получил 1,7 млн долларов, сенатор Файнштейн — 6 млн, Лефлер — 3 млн, Инхоф — 400 тыс., а сенатор Джонсон — около 25 млн долларов. Афера американских сенаторов возродила разговоры о том, имеет ли право политик быть владельцем акций крупных предприятий и корпораций, однако дальше разговоров дело пока не пошло.

Дело в том, что в США нет никаких законов, которые могли бы привлечь сенаторов к ответу за «финансовый сговор», который наносит явный ущерб большинству американцев и противоречит экономическим интересам страны. Впрочем, новости о махинациях сенаторов не прошли незамеченными и, вероятно, что при дальнейшем ухудшении экономики именно политический класс США, который бессовестно богатеет, когда все остальные беднеют, станет главной мишенью для народного гнева.

Кредиты и субсидии для корпораций

Раздражение простых американцев вызывает еще и то, что крупным американским корпорациям (Boeing, General Motors) и банкам (Goldman Sachs, Bank of America) будут предоставлены огромные кредиты и спасительные субсидии прямо из государственного бюджета в размере 2 трлн долларов, а пакет мер по поддержке десятков миллионов американских граждан еще не принят.

Ситуация напоминает 2008 год, когда американские физические лица разорялись, теряли дома и рабочие места, а крупные компании купались в деньгах. Разница лишь в том, что сегодня социальная напряженность в Америке гораздо выше, чем в 2008 году, и это имеет все шансы вылиться в беспрецедентный по масштабам гражданский катаклизм.

Мрачные прогнозы

Эксперты рисуют все более мрачные прогнозы по поводу перспектив американской экономики. Представители Федеральной резервной системы США полагают, что безработица может достигнуть 30%, а экономическая рецессия будет длиться несколько лет. Практически все американские экономисты сходятся во мнении, что экономический спад будет значительно хуже, чем во время кризиса 2008 года. Подобное развитие ситуации ставит под угрозу само существование Соединенных Штатов, учитывая объем государственного долга и обилие нерешенных внутренних проблем.