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Турецкий военнослужащий покончил с собой на севере Сирии

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Турецкий военнослужащий покончил с собой на севере Сирии

Анкара, 25 марта. Турецкий военнослужащий был найден мертвым в городе Рас аль-Айн в сирийской провинции Хасака. По неподтвержденной информации, он совершил самоубийство.

Тело старшего капрала турецкой армии по имени Умит Угдюль было обнаружено около 5 утра 24 марта. Об этом сообщил информационный ресурс Pervasız, который вскоре был заблокирован. По предварительным данным, погибший умер в результате пулевого ранения.

Как передают источники в социальных сетях, 24-летний военнослужащий женился всего полтора месяца назад, что ставит под сомнение версию о самоубийстве. В Сети предполагают, что командование турецких войск таким образом скрывает боевые потери в Сирии.

Напомним, с момента установления режима прекращения огня в Идлибе это уже четвертая смерть военнослужащих ВС Турции на территории САР. 18 марта от сердечного приступа скончался сержант Сезайи Атабей. На следующий день военнослужащие Рамазан Найир и Огузхан Таш погибли при нападении неизвестных в ходе патрулирования трассы М4 (Латакия – Алеппо).

Кроме этого, 24 марта российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что в результате подрыва СВУ на пути следования турецкой колонны в районе поселка Сфухон двое турецких военных получили ранения.

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