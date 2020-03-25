Турецкий военнослужащий покончил с собой на севере Сирии

Анкара, 25 марта. Турецкий военнослужащий был найден мертвым в городе Рас аль-Айн в сирийской провинции Хасака. По неподтвержденной информации, он совершил самоубийство.

Тело старшего капрала турецкой армии по имени Умит Угдюль было обнаружено около 5 утра 24 марта. Об этом сообщил информационный ресурс Pervasız, который вскоре был заблокирован. По предварительным данным, погибший умер в результате пулевого ранения.

Suriye’nin Resulayn bölgesinde görev yapan Uzman Onbaşı Ümit Üğdül, silahıyla kendisini vurarak yaşamına son verdi.



Resulayn’da görevli olduğu sırada, sabah saat 05:00 sıralarında canına kıyan 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Ümit Üğdül’ün henüz 1,5 aylık evliydi.#deprem #Turkcell pic.twitter.com/UxChJYpuUB — Gündem326 TV (@Gundem326Tv) March 25, 2020

Как передают источники в социальных сетях, 24-летний военнослужащий женился всего полтора месяца назад, что ставит под сомнение версию о самоубийстве. В Сети предполагают, что командование турецких войск таким образом скрывает боевые потери в Сирии.

Напомним, с момента установления режима прекращения огня в Идлибе это уже четвертая смерть военнослужащих ВС Турции на территории САР. 18 марта от сердечного приступа скончался сержант Сезайи Атабей. На следующий день военнослужащие Рамазан Найир и Огузхан Таш погибли при нападении неизвестных в ходе патрулирования трассы М4 (Латакия – Алеппо).

Кроме этого, 24 марта российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что в результате подрыва СВУ на пути следования турецкой колонны в районе поселка Сфухон двое турецких военных получили ранения.