Матвиенко назвала своевременными озвученные Путиным меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 25 марта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложенный президентом РФ Владимиром Путиным комплекс мер по противодействию эпидемии коронавируса.

«Те меры, которые предложены президентом, мне кажется, очень своевременные и ожигаемые. Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал, какие меры российские власти намерены принять, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса.

В частности, глава государства объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля. При этом всем работникам будет сохранена заработная плата. Данное распоряжение не затрагивает жизненно важные службы, которые продолжат работать в штатном режиме.

Кроме того, Путин предложил в два раза снизить страховые выплаты для малых и средних предприятий при условии, что зарплата работников превышает МРОТ. В противном случае ставка останется прежней — 30%.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.