Артисты Петербурга рассказали о сложностях переформатирования работы в условиях эпидемии

Санкт-Петербург, 25 марта. Учреждениям культуры сложно перестроиться на работу в удаленном формате из-за того, что передать мастерство артистов техническими средствами не всегда возможно. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот» заявил театральный актер и певец Иван Ожогин.

Артист ответил на вопрос интернет-пользователя о том, не связаны ли нынешние затруднения учреждений культуры с их технической отсталостью.

«Передавать (мастерство) через дополнительные средства и возможности, на это нужно кому-то больше, кому-то меньше времени. Но так быстро переформатироваться — это очень сложно, потому что была ситуация абсолютно непредсказуемая», — заметил Ожогин.

Солист Мариинского театр Владимир Самсонов подчеркнул, что речь идет о совершенно разных профессиях.