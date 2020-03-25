Песков уточнил место встречи Путина с предпринимателями 26 марта

Москва, 25 марта. Встреча президента РФ Владимира Путина с предпринимателями, запланированная на 26 марта, пройдет по плану, но не в Петербурге, а в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Изначально встреча должна была пройти в здании фармакологической компании «Северная звезда». Представитель Кремля добавил, что участие в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции, Путин также примет, находясь в Москве.

Как сообщалось ранее, в Северную столицу президент должен был приехать сегодня, но визит был отменен. В 16.30 по московскому времени глава государства выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Путин объявил о переносе даты всероссийского голосования по поправкам.