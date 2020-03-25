Солист Мариинского театра оценил влияние эпидемии коронавируса на российскую киноиндустрию

Санкт-Петербург, 25 марта. Карантинные меры из-за эпидемии коронавируса внесли коррективы в работу российских киностудий, однако процесс производства фильмов продолжается. Об этом заявил солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Самсонов принял участие в пресс-конференции «Культура на карантине», которая состоялась 25 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам, артиста его сын закончил Всероссийский государственный институт кинематографии, поэтому имеет непосредственное отношение к киноиндустрии.

«Съемки отменяются, но процесс производства фильмов не останавливается. Некоторые съемки продолжаются. Некоторые киностудии продолжают работать», — пояснил Самсонов.

Он также добавил, что российская киноиндустрия может ощутить на себе влияние эпидемии коронавируса позднее. Самсонов отметил, что эпидемия коронавируса отразится на состоянии мировой экономики, поэтому рано или поздно это влияние почувствует на себе и российская киноиндустрия.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В данный момент количество носителей коронавируса во всем мире достигает 423 тысячи человек. От вируса погибло более 19 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 658 случаев заражения. 29 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.