Профессор ВШЭ назвал обращение Путина к нации сигналом к началу национализации экономики

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса можно охарактеризовать как сигнал к началу национализации экономики. В центр развития страны поставлен человек. Об этом Федеральному агентству новостей заявил руководитель отделения интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа экономики» профессор Дмитрий Евстафьев.

«Введение налога в размере 15% на вывод дивидендов в оффшоры более чем эффективная мера поддержки российской экономики. Она, по сути, ставит заслон непродуктивной деятельности нашей так называемой оффшорной аристократии, которая, собственно, за счет вывода дивидендов и существовала», — заявил собеседник ФАН.

Он обратил внимание, что данная мера предложена не сама по себе. В частности, вводится налог 13% на операции с ценными бумагами и на большие доходы от вкладов.

«Мы прекрасно знаем манеру некоторых излишне оборотливых бизнесменов продавать акции самим себе, покупать свои облигации, получать доход, а потом выводить в оффшоры. При этом зачастую устраивая разного рода имитации банкротства. Сейчас все это закончится», — уверен Дмитрий Евстафьев.

По его словам, то, что сделал Владимир Путин, говорит о том, что в России на первом месте стоит человек и его жизнь.

«В центр развития нашей страны поставлен человек, а не какие-то там абстрактные идеи или какие-то макроэкономические полубезумные показатели. Человек стал главным, а все остальное — вторично», — заявил профессор ВШЭ.

И еще очень важно, что в обращении подан сигнал к началу национализации экономики, добавил профессор.

«Начался процесс национализации экономики. Он будет в чем-то болезненным, непростым, но он будет идти», — уверен Дмитрий Евстафьев.

По его мнению, российскому бизнесу в начале марта дали три недели, чтобы показать, на что они способны в условиях стресса для всей российской экономики. При этом государство оказывало бизнесу поддержку.

«Я думаю, что в Кремле посмотрели 3 недели и решили, что дальше пускать это все на самотек, наверно, было уже опасно. Поэтому и были приняты такие решения со стороны Верховного главнокомандующего. А Путин сегодня выступал именно как Верховный главнокомандующий», — подчеркнул эксперт.

Что касается перспектив малого бизнеса в условиях пандемии, по мнению Евстафьева, многое теперь будет зависеть от малого бизнеса.

«Те меры, которые были озвучены, конечно, хороши. И, конечно, они не панацея. Малый бизнес — это, прежде всего, люди, которые должны начать сейчас крутиться, чтобы выжить», — уверен профессор ВШЭ.

По его словам, также многое в поддержке малого бизнеса зависит от властей регионов.

«Поддержка малого бизнеса во многом — их задача. Федеральные власти сделали почти все для того что малый бизнес выжил. Как минимум, не объявлен общенациональный карантин, который этот бизнес убил бы. Теперь вопрос к регионам и к самому малому бизнесу», — резюмировал собеседник ФАН.

В среду, 25 марта, президент России в обращении к народу озвучил ряд мер для борьбы с распространением коронавируса. В частности, Владимир Путин заявил, что с 28 марта объявляется нерабочая неделя с сохранением заработной платы для всех россиян, кроме чиновников и работников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение населения.