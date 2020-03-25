Спасатели эвакуировали двух девушек из горящей квартиры в центре Петербурга. ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня в историческом центре Северной столицы. В пятикомнатной коммунальной квартире на Вознесенском проспекте 43 загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров.

Клубы дыма вырывались из окон коммуналки на втором этаже жилого здания. Очевидцы и прохожие сообщали о криках помощи находящихся в квартире людей.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали по пожарной лестнице двух девушек. Также сообщается об одном пострадавшем мужчине, его с ожогами лица госпитализировали в Военно-медицинскую академию.

Сейчас спасатели ликвидируют открытое возгорание. ФАН следит за развитием событий.