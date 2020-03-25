Российским врачам могут разрешить осматривать пациентов дистанционно

Москва, 25 марта. Группа парламентариев внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время пандемии коронавируса. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и ряд депутатов от «Единой России».

Они предлагают использовать для осмотра пациентов телемедицинские технологии, которые сейчас разрешено применять только для консультаций.

«При этом телемедицинские технологии возможны только после очного приема врача и не должны применяться для постановки пациенту первичного диагноза и назначения лечения дистанционно», — говорится в пояснительной записке, текст которой опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Составители законопроекта полагают, что подобная мера повысит доступность медицинской помощи в условиях дефицита медработников. В пояснительной записке уточняется, что данный документ полностью соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров РФ.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.