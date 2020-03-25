Мартынов: Пандемия позволила Путину перейти к переформатированию госсистемы

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, позволит осуществить в России мобилизационное переформатирование всей государственной системы. Это, как объяснил Федеральному агентству новостей политолог Алексей Мартынов, даст гражданам не только защиту от инфекции, но и от экономических потрясений.

Президент России Владимир Путин выступил в среду, 25 марта, с экстренным обращением к народу в связи с угрозой распространения коронавируса. В своей речи он озвучил ряд значимых мер социального характера, сообщил о введении системы справедливого налогообложения, предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей, а также рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, следующая неделя была объявлена нерабочей. Российский лидер призвал население со всей серьезностью отнестись к угрозе эпидемии, не рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких и соблюдать все рекомендации специалистов.

По мнению экспертов, выступление президента было своевременным и очень важным в условиях пандемии. В частности, политолог Алексей Мартынов заявил, что это было обращение к нации ее лидера.

«Это были слова не просто президента. Это было обращение к нации ее лидера. Я бы охарактеризовал сказанное тремя словами: защита, ответственность, солидарность», — заявил, комментируя ФАН выступление главы государства Владимира Путина, политолог Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, защита населения от эпидемиологической угрозы — это понятная мера. Но важна и экономическая защита, которая будет еще достаточно долго напоминать о себе в виде экономических последствий пандемии.

«Раньше или позже пандемия в любом случае пройдет, но о последствиях нужно думать уже сейчас. И именно об этом сказал президент – о защите тех наших граждан, которые пострадают в результате этого кризиса. Это малый и средний бизнес, это граждане, которые вынужденно потеряют работу в результате этого кризиса и т. д.» — уверен Мартынов.

Кроме того, собеседник ФАН поддержал других экспертов в том, что озвученные меры необходимы в любой ситуации, а тем более — в момент развертывания глобальной пандемии. При этом действительно важным моментом здесь, по мнению Мартынова, является национализация элит.

«Я услышал в обращении особый акцент на национализацию элит в рамках парадигмы конституционных поправок, — отметил он. — Я имею в виду справедливое налогообложение гипердоходов, в том числе доходов от дивидендов, а также серьезное налогообложение вывода денег на зарубежные счета. Несильно кто-то от этого обеднеет, зато для всех остальных появятся дополнительные возможности поддержки и помощи. И это справедливо в любых условиях, а в сегодняшних условиях пандемического кризиса это необходимо».

Возможный перенос даты голосования политолог назвал «техническим моментом», в котором все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Ведь здоровье граждан важнее, чем любое голосование. К тому же, как сказал президент, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится в любом случае, вопрос лишь в том — 22 апреля либо позже.

Кроме того, по мнению собеседника ФАН, важно и то, что предприняты меры, которые позволят предотвратить сокращение рабочих мест и стимулировать увеличение работодателем заработной платы. Причем речь идет не о ближайших неделях, а о среднесрочной перспективе.

«Все это делается не просто для того, чтобы выйти из всемирного пандемического кризиса с минимальными потерями, а выйти из него победителями», — объяснил Мартынов.

В завершение беседы политолог согласился с тем, что сказанное Путиным — не только и столько про коронавирус, сколько про мобилизацию и переформатирование всей системы в нашем государстве.

«Совершенно точно! Дело не столько в какой-то эпидемии, сколько в том, что эти обстоятельства позволят нам перейти к серьезным мерам, к серьезным действиям, к принципиальным изменениям в нашей жизни, в том числе — экономической, о которых много говорится в последнее время», — убежден Алексей Мартынов.

Напомним, что на сегодняшний день в мире 418 678 человек заражены коронавирусом. В России при этом складывается достаточно благополучная ситуация — заболели 658 человек, 410 из них находятся в Москве.

Накануне президент России посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом. Он осмотрел данное медучреждение и пообщался с персоналом, в том числе — с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства положительно оценил усилия специалистов по восстановлению здоровья заболевших и отметил их профессионализм.