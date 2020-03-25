Специалисты рассчитали стоимость продуктовой корзины для карантина

Москва, 25 марта. Специалисты рассказали, какие продукты стоит купить в карантин и во сколько обойдется россиянам продуктовая корзина с необходимым продовольствием. В данный момент на прилавках магазинов нет дефицита и любые продукты можно найти во всех супермаркетах страны. Об этом рассказал директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин.

«У каждого потребителя должны быть базовые продукты питания. Первое — чистая хорошая вода, желательно не газированная. Второе — хлебобулочные изделия. Третье — мясо и молоко. Они у нас продаются, широкий выбор. И ключевое право потребителя на разнообразие выбора у нас регулируется», — рассказал Калинин.

Также прилавки магазинов полны крупами, макаронами, овощами и фруктами. Тем, кто опасается, что карантин затянется надолго, специалист посоветовал купить муку и консервы, передает «Инфореактор».

Отмечается, что средняя стоимость бутилированный питьевой воды объемом пять литров составляет 100 рублей. Килограмм хлеба стоит примерно 26 рублей, гречка обойдется в 71 рубль за килограмм. Литр молока можно купить примерно за 56 рублей. Таким образом, стоимость корзины с необходимым продуктовым набором составляет примерно 700 рублей.

Калинин сообщил, что поводов для паники нет, потому что в России отсутствуют проблемы с поставками продуктов. Доктрина продовольственной безопасности гарантирует наличие необходимого количества продуктов на прилавках магазинов.