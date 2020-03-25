Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта по 5 апреля

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты, сообщила пресс-служба Кремля.

Решение о введении нерабочей недели глава государства озвучил сегодня в ходе обращения к нации в связи с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что Россию в силу ее географического расположения, близости стран, уже пораженных эпидемией, невозможно защитить от проникновения COVID-19. Однако власти предпринимают меры, чтобы максимально снизить уровень заболеваемости. Большую роль в этом играет и сознательность самих граждан.

«Не нужно полагаться на русский «авось», думать, что меня это не коснется», — призвал Путин.

Он попросил всех россиян в течение следующей недели (с 30 марта по 5 апреля) побыть дома, не ходить в гости, торговые центры, соблюдать режим самоизоляции. При этом лидер страны подчеркнул, что эта мера никак не скажется на уровне зарплат граждан. Путин также уточнил, что в этот период все медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней будут продолжать работать.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 29 пациентов выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.