Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в конституцию

Москва, 25 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.

О необходимости отложить проведение голосования глава государства заявил сегодня в ходе своего обращения к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он напомнил, что предварительно определенной датой было 22 апреля, однако на фоне стремительного распространения COVID-19 стало понятно, что голосование нужно перенести.

Глава государства подчеркнул, что очень серьезно относится к проведению голосования, и будет просить россиян высказать свое мнение по этому ключевому вопросу для страны. Однако главное сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.

Новая дата будет определена позже. При этом будет оцениваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом.