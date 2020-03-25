Артисты рассказали, готовы ли они поменять профессию из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 25 марта. Российские артисты Александр Канторов, Иван Ожогин и Владимир Самсонов наотрез отказались менять профессию из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом они заявили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на конференции «Культура на карантине», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» Александр Канторов уверен, что пандемия скоро закончится.

Лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Ожогин согласился с гостем конференции, что инфекция уже совсем скоро будет ликвидирована. Он также подверг сомнению, что творческий человек может поменять профессию, хотя, напомнил он, артистам приходилось работать и дворниками, и кочегарами.

Самсонов считает, что карантин и ситуация с коронавирусом лишь сделает людей сильнее. По его мнению, творческие люди «лапки не отпустят», а найдут пути решения проблем.

«Все, что не убивает, делает нас сильнее», — сказал Самсонов.

Артист добавил, что если у творческого человека появляются сомнения, значит он не предназначен для этого. Он подчеркнул, что творческий человек не может не творить.