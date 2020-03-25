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Артисты рассказали, готовы ли они поменять профессию из-за коронавируса

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Артисты рассказали, готовы ли они поменять профессию из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 25 марта. Российские артисты Александр Канторов, Иван Ожогин и Владимир Самсонов наотрез отказались менять профессию из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом они заявили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на конференции «Культура на карантине», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» Александр Канторов уверен, что пандемия скоро закончится. 

Лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Ожогин согласился с гостем конференции, что инфекция уже совсем скоро будет ликвидирована. Он также подверг сомнению, что творческий человек может поменять профессию, хотя, напомнил он, артистам приходилось работать и дворниками, и кочегарами. 

Артисты рассказали, готовы ли они поменять профессию из-за коронавируса

Самсонов считает, что карантин и ситуация с коронавирусом лишь сделает людей сильнее. По его мнению, творческие люди «лапки не отпустят», а найдут пути решения проблем. 

«Все, что не убивает, делает нас сильнее», — сказал Самсонов. 

Артист добавил, что если у творческого человека появляются сомнения, значит он не предназначен для этого. Он подчеркнул, что творческий человек не может не творить. 

«Вы (артист. — Прим ФАН) ретранслятор божий. Как можно закрыться? Да, я поменяю профессию, мне семью кормить. Но как эти времена закончатся, я вернусь и буду петь», — подчеркнул Самсонов. 

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