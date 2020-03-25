Обновление конституции может навсегда закрепить повышенный размер пособия по безработице

Президент РФ Владимир Путин 25 марта обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса. В своей речи глава государства сделал особый акцент на дополнительных мерах поддержки граждан. В частности, президент поручил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ, который в настоящее время в среднем составляет свыше 12 тысяч рублей.

«Надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в восемь тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», — сказал Путин.

Очевидно, что в условиях экономического кризиса, когда каждый россиянин рискует потерять работу, указанная мера просто необходима. Она гарантирует гражданам финансовую стабильность, несмотря на возможные трудности, с которыми может столкнуться каждый работник.

Как отметил президент, все озвученные инициативы по поддержке населения, включая увеличение пособия по безработице, вводятся не только в качестве антикризисной меры на несколько месяцев, а рассчитываются на длительную перспективу — «вдолгую».

Разумеется, для того, чтобы указанное нововведение действовало и после кризиса, для него необходимо создать соответствующую правовую основу. И таковой может стать предложенная президентом поправка к конституции о закреплении МРОТ не менее величины прожиточного минимума. Учитывая нынешнюю зависимость пособия по безработице от размера гарантированной зарплаты, такая норма позволит финансово защитить не только занятых граждан, но и тех, кто может столкнуться с увольнением.

Напомним, что минимальный прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости продуктовой корзины, которая в свою очередь постоянно меняется в зависимости от цен в магазинах. Таким образом, размеры МРОТ и пособия по безработице постоянно будут увеличиваться — соответствующие нормы будут прописаны в обновленной Конституции РФ.

Итоговое решение о внесении поправок в основной закон примут граждане на общероссийском голосовании. Как заявил президент, оно будет перенесено на более позднюю дату в связи с эпидемией коронавируса.