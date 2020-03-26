Советник президента Украины назвал пять причин мирового кризиса

В украинской экономике начинает проявляться влияние мирового кризиса, а также внутренних проблем, накопленных за последние годы. По данным Минфина, за первые три месяца госбюджет недополучил 35% запланированных доходов, или 34 миллиарда гривен. Пока страна стоит на пороге «бюджетного дефолта», местные политологи строят прогнозы о том, как карантин из-за коронавируса и падение рынков могут повлиять на Украину и переформатировать всю мировую экономику. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как заявил во время онлайн-конференции украинский политолог Александр Митц, после будущего снятия всех карантинных ограничений в мире могут произойти поистине тектонические сдвиги. По его мнению, Евросоюз может изменить свой формат, а в США укрепится власть отдельных, наиболее богатых и влиятельных, штатов.

«Введенный во многих государствах планеты жесткий карантин уже нанес сокрушительный удар по образу жизни, принципам и устоям целых наций, а также вызвал экономический коллапс в ряде регионов мира и надолго рассорил между собой некоторых политиков, — констатировал эксперт. — По сути, коронавирус уже перекроил мир и показал, что люди беззащитны не столько перед самой болезнью, сколько перед паникой и слухами вокруг нее».

По мнению Митца, наступление пандемии стало настоящим испытанием для единства Европейского союза, который начал «трещать по швам».

«Сложно объяснить другими причинами наличие военных патрулей на внутренних границах Евросоюза, — заметил аналитик. — Формально все объясняют это борьбой с пандемией, но даже в этом плане многие страны поступают, мягко говоря, не как союзники. Недавно Италия, где вовсю бушует эпидемия коронавируса, во всеуслышание попросила помощи у партнеров по ЕС. Но Германия тут же запретила вывоз со своей территории медпрепаратов и медицинского оборудования. А Чехия и вовсе заблокировала у себя несколько тонн медицинских масок, которые направлялись из Китая в Италию. Это типичные проявления крайнего эгоизма, которые возникают вследствие паники».

Кроме желания отдельных стран ЕС любой ценой отгородиться от соседей и их проблем в разгар эпидемии, у европейцев есть и вполне бытовые причины для воссоздания внутренних границ.

«По своему опыту могу сказать: жители Германии не хотят, чтобы граждане соседней Швейцарии приезжали в ФРГ за относительно дешевым бензином. Бельгийцы не желают видеть у себя французов, массово закупающих в Брюсселе более дешевые предметы личной гигиены и так далее. А руководство Нидерландов на днях вообще высказало желание выйти из еврозоны и вернуть в оборот свою наличную валюту — гульдены. В итоге можно констатировать, что в последние годы в рамках ЕС многие страны, некогда бывшие ближайшими друзьями и соседями, стали чужими друг другу», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что целый ряд государств мира воспользовались ситуацией с карантином из-за коронавируса, чтобы решить собственные проблемы.

«Некоторые страны получили от начавшейся пандемии свою выгоду, — считает эксперт. — Так, Саудовская Аравия использовала распространение коронавируса как предлог для разрыва договоренностей в рамках ОПЕК+ и в итоге обрушила мировые цены на черное золото. США, запретив импорт товаров из инфицированного Китая, серьезно укрепили собственное производство. А Греция, Италия, Болгария и еще несколько европейских государств, закрыв границы в рамках карантина, пресекли поток беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока, который шел к ним из Турции», — перечислил Митц.

В списке бенефициаров карантина находится и Иран, получивший возможность официально пресечь поток беженцев из соседнего Афганистана, а также США, которые теперь беспрепятственно достроят заградительную стену на границе с Мексикой.

«В целом коронавирус наглядно показал глубинную разобщенность цивилизованного мира. В условиях начавшейся пандемии вновь вступила в силу формула «каждый сам за себя», — отметил аналитик. — Поэтому не стоит удивляться, если после снятия глобального карантина Евросоюз серьезно изменит свой формат, а в Америке резко укрепят влияние отдельные богатые штаты. Пандемия COVID-19 показала: до воплощения в жизнь идеи «демократии и всеобщего равенства», которую уже давно провозглашают с трибуны ООН, миру еще очень далеко».

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в ходе онлайн-конференции в Киеве, что «мировая экономика входит в реальное пике».

«Весь мир входит в начальную стадию кризиса, для которого было как минимум пять главных причин, — считает он. — Первая причина — это цикличность кризисов, они случаются раз в 8–10 лет. С момента прошлого глобального кризиса прошло 12 лет, так что, по «теории цикличности», новый кризис должен был быть еще в 2019-м. Вторая причина, толкавшая мировую экономику в кризис, — общее замедление темпов мирового экономического роста. Третья причина — в том, что в последние годы крупные мировые игроки начали тянуть одеяло на себя, играть только в своих интересах, наплевав на международные соглашения. Несколько крупнейших стран, включая США и Китай, прямо нарушали условия Всемирной торговой организации, развязав настоящую торговую войну».

По мнению Устенко, четвертым триггером для начала кризиса стало падение цен на нефть, а значит, и на все сырьевые ресурсы. Наконец, еще одной причиной стали «точки геополитического напряжения начиная от Ближнего Востока и заканчивая Донбассом».

«Все эти факторы говорили о том, что кризис уже на пороге. Сейчас мы находимся в первой фазе экономического кризиса, а коронавирус все только усугубляет, — уверен советник президента. — Вирус именно усугубляет ситуацию, он не причина кризиса. Он играет роль дополнительного, крайне негативного фона — «темного шума». Для успешного развития экономики важны уверенность в будущем и понимание, как все будет развиваться. Это понимание в мире отсутствует. Поэтому логично предположить, что в нынешнем кризисе мир будет находиться довольно долго. Думаю, он будет бушевать как минимум до конца 2020-го».

Устенко спрогнозировал, как именно мировой экономический кризис скажется на экономике Украины.