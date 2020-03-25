Колонна со специалистами Минобороны РФ сделала остановку во Флоренции

Рим, 25 марта. Колонна специальной техники с военными специалистами Министерство обороны России, направленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, сделала остановку во Флоренции, сообщили в военном ведомстве.

«Колонна преодолела более 250 км и совершила первую остановку в городе Флоренция. После проверки техники колонна продолжит движение», — говорится в сообщении Минобороны.

Общая протяженность маршрута, которую должны преодолеть российские военные, составляет около 600 километров.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

Ранее на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима прибыли 14 самолетов ВКС РФ. В Италию прибыли на них вирусологи, эпидемиологи и врачебно-сестринские бригады, а также мобильные авторазливочные станции для дезинфекции.

По последним данным, по всему миру заразились новым типом коронавируса свыше 445 тысяч человек, более 112 тысяч человек выздоровели. Число скончавшихся от вируса превысило 19 тысяч.

Китай обвинил в создании инфекции США. Многие эксперты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.