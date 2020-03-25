Скрипач Канторов хочет срезать микрофоны на сцене, чтобы слышать артистов вживую

Москва, 25 марта. Игру профессиональных артистов лучше видеть вживую, уверен Александр Канторов, скрипач и музыкальный педагог, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика».

Таким образом на пресс-конференции «Культура на карантине» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» он прокомментировал всевозможные усилители звука и наличие микрофонов на концертах и постановках.

«Прихожу в театры и музеи, висят микрофоны. Реплика на сцене. И смотрю, откуда она — все реплики из динамика. Хочу срезать микрофоны, этого никогда не было. Артисты профессионалы, их действительно интересно услышать живьем», — передает слова Канторова Федеральное агентство новостей.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что перенос постановок и концертов в интернет-пространство — это хорошо, однако лучше видеть артистов вживую.