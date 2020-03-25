Ученые выяснили, сколько живет на поверхностях коронавирус

Москва, 25 марта. Американские ученые рассчитали продолжительность жизни коронавируса на разного рода поверхностях. Опасная китайская инфекция может оставаться на них в течение 17 дней. Об этом говорится в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Для проведения исследований ученые выбрали три круизных лайнера. Отмечается, что именно они зачастую становятся рассадниками разного рода инфекционных заболеваний. Это обусловлено замкнутым пространством, в котором длительное время вынуждены проводить туристы из разных стран.

Группа ученых посетила круизный лайнер Diamond Princess, где в феврале были зарегистрированы 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Исследователи пришли к выводу, что возбудитель COVID-19 может спокойно жить более 14 дней. Отмечается, что инфекция была обнаружена на лайнере спустя 17 дней после того, как все пассажиры покинули каюты.

Стоит отметить, что ученые не знают о случаях заражения гостей лайнера в результате контакта с инфицированными предметами.

Напомним, что круизный лайнер Diamond Princess вышел из японского порта Йокогама 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Корабль был помещен в двухнедельный карантин у берегов Японии из-за того, что на борту находился зараженный инфекцией гражданин Китая. На борту Diamond Princess были 3711 человек, 712 из них заболели, 10 — умерли.