Сирия, 25 марта. Турецкий военнослужащий был обнаружен мертвым на КПП в Хасаке. Группа неизвестных совершила нападение на блокпост САА в Ракке. «Хайят Тахрир аш-Шам» демонтирует телефонные линии в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо; понесли потери в Ракке при нападении неизвестных.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновение с подразделением правительственных войск в Алеппо; в Идлибе демонтирует телефонные линии.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла поселок на севере Ракки; начала патрулирования в Алеппо и задерживает жителей.

ВС Турции: в Идлибе провели патрулирование.

Провинция Алеппо

На западе провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили вылазку к позициям Сирийской Арабской Армии (САА) у поселка Кафр-Амма. Как передает Telegram-канал Сenter SOS, террористы вели огонь из пулеметов по укреплениям правительственных сил. Подразделения САА открыли ответный огонь из ракетных установок.

Подконтрольный боевиками «Сирийской национальной армии» совет города Африна призвал жителей не покидать дома без необходимости, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в провинции. Как сообщает портал Aleppo AMC, протурецкие боевики уже начали патрулировать улицы и задерживать гражданских, которые не соблюдают карантин.

Провинция Идлиб

Как передает новостной медиаресурс Step News, седьмой турецкий военный патруль прошел по маршруту вдоль трассы М4 от города Серакиб до поселка Мусайбин в провинции Идлиб. Патрулирование прошло без происшествий. Военная полиция ВС РФ к патрулированию не присоединилась.

Как передает источник в сети Twitter (MIG29), в районе города Джиср-аш-Шугур боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» демонтируют опоры телефонных линий. По данным источника, группировка снимает оптоволокно для дальнейшей перепродажи, оставив без связи близлежащие населенные пункты.

Провинция Ракка

На юго-востоке провинции в поселке Сабха группа неизвестных боевиков совершила нападение на КПП сирийской армии, открыв по нему огонь из автоматов. По информации портала Aleppo AMC, двое солдат САА погибли от полученных ран. В настоящее время ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение, вину возлагают на «спящие ячейки» «Исламского государства»1.

Девять гражданских лиц получили ранения в результате обстрела поселка Сукария со стороны позиций протурецких боевиков «Сирийской национальной армии». Как сообщает источник в сети Twitter (Nadie Harbien), среди пострадавших есть один ребенок, его доставили в госпиталь в тяжелом состоянии.

Провинция Хасака

Как передает телеканал Gundem 326, на севере Хасаки погиб турецкий солдат. По информации источника, тело 24-летнего капрала Умита Угдюля с огнестрельным ранением было обнаружено на КПП в городе Рас аль-Эйн. По предварительным данным, полученным в ходе внутренней проверки, молодой человек совершил самоубийство.

1 Организация запрещена на территории РФ.