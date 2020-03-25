ФАН разъясняет: как РБК, «Новая газета» и «Эхо Москвы» манипулируют темой коронавируса

Уже откровенно перестаешь удивляться действиям отдельных либеральных СМИ, которые делают все, чтобы «похайповать» на теме коронавируса, и занимаются неприкрытым информационным мародерством. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Такие откровенно антироссийские издания, как РБК, «Эхо Москвы» и «Новая газета», в очередной раз ввели аудиторию в заблуждение, опубликовав сообщения о новом коронавирусе. На этот раз издания отличились кликбейтными заголовками об ограничении выезда в Красноярском крае. Мол, город закрыт для выезда.

Однако из обнародованного сообщения на официальном портале администрации губернатора и правительства Красноярского края следует, что на самом деле речь шла исключительно о рекомендации по возможности не посещать Красноярск, потому что в этом крупном городе есть заболевшие.

Более того, пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса обвинила либеральные СМИ в неточном цитировании.