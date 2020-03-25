Плетнева оценила предложенные Путиным меры помощи семьям с детьми из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса поручил в течение трех месяцев дополнительно выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в комментарии Федеральному агентству новостей поддержала предложение главы государства.

Парламентарий выразила надежду, что объявленные президентом меры по регулярной финансовой помощи семьям с маленькими детьми будут реализованы. Депутат оценила предложение российского лидера.

«А разве это плохо? Хорошо. Я согласна с тем, что он сказал, и даже очень. Я надеюсь, что это все будет выполнено. И хорошо, что дополнительно еще дают [выплаты] — это в связи с тем, что сейчас может остаться кто-то в семье без работы. Замечательно. Теперь только волнуюсь за то, чтобы выполнялось это все», — сказала Тамара Плетнева.

Путин: Надо поддержать семьи с детьми

Владимир Путин во время обращения к россиянам из-за коронавируса предложил в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно

«Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком», — подчеркнул российский лидер.

Для реализации новой меры поддержки — выплат на детей в возрасте от трех до семи лет — Владимир Путин поручил правительству форсировать организационные мероприятия так, чтобы семьи начали получать выплаты уже в июне. Губернаторам регионов нужно ускорить передачу необходимой информации из ЗАГСов в налоговые органы.

Напомним, власти Китая в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что заболевание вызывает коронавирус нового типа. После того, как болезнь стала распространяться по разным странам и континентам, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией. По последним данным, всего в мире заражены более 417 тысяч человек. Всего в России зафиксированы 658 случаев заболевания, прирост за последние сутки — 163.