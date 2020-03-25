Путин потребовал вернуть миллиарды из офшоров в Россию для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обратился к нации с невиданными стабилизационными мерами в условиях пандемии коронавируса. Это случилось сразу после его вчерашнего посещения инфекционной больницы в Коммунарке, а также двух совещаний в правительстве: о поддержке экономики и о мерах по борьбе с COVID-19 в России. Но не строго вследствие этого: post hoc non propter hoc.

Косвенным доказательством этому является сверхоперативность появления текста обращения на сайте kremlin.ru. А прямым — то, что озвученный Путиным спектр решений за день-другой, «на коленке», в принципе не готовится и не принимается.

Очевидно, что работа в данном направлении шла достаточно давно и плотно. Возможно даже, что с этим обстоятельством были связаны и перенос даты Федерального послания-2020, и смена правительства.

Главный итог обращения, на первый взгляд, прост — режим чрезвычайной ситуации и, тем более, чрезвычайного положения ни в России, ни даже отдельно Москве не введен. Кстати, в отличие от целого ряда стран: США, Великобритании, Италии, Украины и других, — попавших под удар коронавирусных инфекций (так будет точнее, поскольку штаммы везде разные).

На будущее использование в России такой меры, конечно, не исключено, но пока есть надежда обойтись без нее. По крайней мере, неделя с 28 марта по 5 апреля включительно объявлена нерабочей, и то же самое, в случае необходимости, почти наверняка может произойти и с неделей 6–12 апреля.

Уход почти всей страной на «недельный выходной» — шаг, надо сказать, очень серьезный. Ведь если вычесть новогодне-рождественские, майские и ноябрьские праздники, то в году рабочих неделей у нас останется всего 48. То есть «автоматом» из отечественной экономики только за ближайшую неделю уйдет не меньше 2% ВВП, а это около 3 трлн рублей.

Понятно, что многие отрасли продолжат работу и в дни «коронавирусных каникул», поэтому реальные потери будут меньше указанной цифры. Но стоит напомнить, что прошлогодний прирост ВВП России официально составил всего 1,4%. Это значит, что позитивная экономическая динамика в текущем году, в представлении Кремля, отходит на второй план — не до нее сейчас. Особенно с учетом дополнительных затрат правительства, направленных как на меры эпидемиологической защиты жизни и здоровья граждан России, так и на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране, сохранение доходов и рабочих мест, поддержку уязвимых слоев и групп населения.

Перекрываются ли эти затраты заявленным повышением налога на доходы от банковских вкладов размером более 1 млн рублей с 2% до 15% и 15%-ным же обложением офшорных транзакций?

Напомню, что на вклады размером более 1 млн рублей приходится около 50% всей суммы внутрироссийских банковских вкладов населения, то есть приблизительно 15 трлн рублей. Средняя ставка по депозитам — около 7%, а значит ежегодные доходы по ним — чуть больше 1 трлн рублей. Таким образом, планируемый плюс бюджету — не больше 130–150 млрд рублей.

С офшорными выплатами все гораздо веселее, хотя их «нетто» сильно меняется от года к году. В 2019 году, по данным ЦБ, чистый вывоз капитала из России составил 27,9 млрд долларов, в 2018 году он равнялся 60 млрд долл., а в 2017 году — 31,3 млрд долл. «Брутто»-вывоз примерно в 2–3 раза выше, то есть это суммы порядка 100–120 млрд долларов ежегодно. 15% от них — это 15–20 млрд долл. или, по текущему обменному курсу, 1,2–1,6 трлн рублей.

Говоря проще, о полной денежной компенсации прямых экономических потерь и государственных затрат России, а тем более об их «перекрытии», речи не идет. На текущем этапе налицо только очевидные затраты, главная цель, главный приоритет которых — сохранение жизни и здоровья наших сограждан. Ради этого государство идет на беспрецедентные меры поддержки даже в условиях падения ключевых экономических показателей — от уровня ВВП до цен на нефть.

Ну а то, что «побочным следствием» принимаемых мер станут фактически новые шаги по национализации отечественной экономики и централизации управления ею, усиление контроля за коммуникативными, мобильными и модальными характеристиками российского общества, а также перераспределение отношений власти и собственности как внутри страны, так и за рубежом, — это уже недовольные пусть обращаются с вопросами к коронавирусу, а не к Кремлю.

Кто же может быть недовольным? Их Путин обозначил весьма точно: офшорный, а фактически компрадорский бизнес и те «западные партнеры», через финансовые структуры которых как раз и «убегали» из России миллиарды долларов. По сути дела, Путин потребовал вернуть миллиарды из офшоров в Россию для борьбы с коронавирусом.

Приведем для понимания одну из ключевых фраз в обращении:

«Естественно, это (новая ставка налога на дивиденды на зарубежные счета. — Прим. ФАН) потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны».

...На фронте «либералов» не бывает. Или, вернее, они там бывают, но недолго: не приживаются. На войне как на войне. А то, что в мире сейчас началась глобальная война, сомнений практически не вызывает.