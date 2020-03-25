Мухин заявил, что иноагент «Агора» способствует распространению коронавируса

Москва, 25 марта. Признанная иноагентом в РФ НКО «Агора» активно пытается помешать российским властям сдержать эпидемию коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Тезис».

Организация под предлогом отстаивания прав человека защищает людей, сбежавших из-под карантина в инфекционном отделении, а также обещает помочь оспорить отмену туристических путевок в пораженные коронавирусом страны и штрафы, наложенные на СМИ за публикацию фейков об эпидемиологической ситуации. Так, например, клиентками «Агоры» стали петербурженки Алла Ильина и Анна Рыбакова, которые сбежали из Боткинской больницы, куда были доставлены на карантин.

«Агора» фактически способствует распространению коронавирусной инфекции, пытаясь блокировать применяемые для обеспечения безопасности населения инструменты властей через помощь обращающимся в опротестовании защитных мер», — пишет «Тезис».

Политолог Алексей Мухин указывает на то, что «Агора» постоянно говорит о защите гражданских свобод в России, но при этом сама нарушает одно из фундаментальных прав россиян — право на здоровье. Ведь ограничительные меры, предпринимаемые правительством, направлены на то, чтобы остановить распространение инфекции и защитить здоровое население от заражения.

Отметим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее согласился с предложением усилить административную ответственность за нарушение карантина. Вероятно, это осложнит работу «Агоры», нацеленной на срыв борьбы с коронавирусом.