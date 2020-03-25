В Госдуме назвали объявленную нерабочей следующую неделю переломным моментом

Объявление следующий недели нерабочей с сохранением заработной планы — это беспрецедентный шаг, о котором другие страны даже мечтать не могут. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Обращение к нации

В ходе своего обращения к нации президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. <...> Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — заявил глава государства.

Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

В то же время структуры жизнеобеспечения, такие как «медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней» продолжат работать.

«Нет смысла убиваться на работе»

Политолог Андрей Иванов отметил, что проблема коронавируса в том, что никакая система просто не справляется с ростом числа заболевших. Это не просто вирус, а именно социальная проблема. И за последние две тысячи лет человечество не придумало ничего лучше, чем карантин.

«По сути, его и вводят в нашей стране, чтобы остановить распространение эпидемии. Да, выходные на неделю — это экстренные меры. В то же время все увидят, что мир не рухнет. Сегодня благодаря научно техническому прогрессу производительность труда настолько высокая, что нет смысла всем убиваться на работе. После карантина бизнес, наконец, задумается, стоит ли гонять работников к выполнению режима. Случившийся форс-мажор многое даст понять. И Путин совершенно верно подталкивает наше общество к пониманию глубинных вещей», — заключил Андрей Иванов.

Переломный момент

По словам Виталия Милонова, объявление нерабочей недели — это серьезный шаг для руководства страны, потому что законы экономики никто не отменял. И это ляжет нагрузкой на государственный бюджет, который сегодня и так страдает от развязанной Саудовской Аравией нефтяной войны с Россией. Саудиты в сговоре с американцами решили обвалить цены на нефть, обратил внимание политик.

«В любом случае, только настоящий лидер мог так поступить. Он взвесил все «за» и «против», пошел на встречу… Потому что сейчас тот самый момент, который может стать переломным в профилактике предотвращения распространения коронавируса. Не борьба, как это сейчас происходит в Италии, Германии, в США и Франции, а именно недопущение распространение коронавируса. И другие страны на это не пошли, поэтому зараза там распространилась мгновенно. В России сейчас самый низкий показатель. Поэтому есть шанс, что мы и дальше останемся в относительно удаленной от других стран зоне», — пояснил Виталий Милонов.

По словам политика, Россия демонстрирует, что методы, предпринимаемые руководством страны, являются одними из самых эффективных по борьбе с вирусом. Россия одна из крупнейших стран с наименьшим количеством заболевших.

Беспрецедентный шаг

Стоит заметить, что нерабочая неделя будет с сохранением заработной платы. И это при том, что страны Запада, такие как Италия, Великобритания и США, от такой практики отказались.

«Отдельные демократические страны решили подзаработать на коронавирусе, не увеличивать социальные расходы. В России на такое не могут пойти, потому что государство показывает, что защита жизни населения, собственных граждан важнее, чем какие-то доходы. Жизнь человека в России является высшей ценностью. Это тяжелый и беспрецедентный шаг. Ни одна страна в мире на такое не способна. Путин пошел на такие меры, о которых ни Меркель, ни Трамп даже мечтать не могут», — заключил Виталий Милонов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.