Москва, 25 марта. Два пожилых пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении.

Представители штаба призвали всех пожилых людей и граждан с наличием хронических заболеваний строго соблюдать условия режима самоизоляции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.