Большинство россиян поддержали решение Путина о нерабочей неделе

Москва, 25 марта. Больше половины россиян поддержали решение президента РФ Владимира Путина сделать выходной неделю с 28 марта по 5 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

В опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из 328 населенных пунктов России.

Так, решение Владимира Путина полностью поддерживают 60% россиян. Против высказались 20% опрошенных и еще 20% затруднились дать однозначную оценку постановлению президента России.

Отмечается, что чаще положительные отзывы о данном решении звучали из уст женщин, чем мужчин: 68% против 54%. Также положительный ответ чаще встречался среди респондентов в возрасте до 34 лет — 65%.

Основатель SuperJob Алексей Захаров заявил, что не поддерживает данное решение. По его словам, это может нанести серьезный удар по малому и среднему бизнесу в России.