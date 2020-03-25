Самсонов нашел плюсы карантина для деятелей культуры

Санкт-Петербург, 25 марта. Коронавирус ударил по культуре и артистам, но при этом есть и положительные стороны вынужденного карантина — возможность заниматься любимым делом, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он напомнил, как композитор Александр Бородин во время своей болезни написал гениальную оперу, участники Могучей кучки даже желали ему продолжать болеть, чтобы он продолжал писать музыку. Таким образом, по словам Самсонова, вынужденное ограничение передвижения может идти на пользу.

«Я пишу мюзикл, когда у меня есть месяц отпуска. Сейчас у меня есть такая возможность. И другие деятели культуры, занятые в обычное время еще и администрированием, и продюсированием, сейчас могут остановиться и заняться любимым делом», — заключил он.

Напомним, одной из главных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, является соблюдение режима самоизоляции, тщательная личная гигиена. Во всех регионах РФ введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Власти приняли решение отменить все массовые культурные, досуговые, спортивные мероприятия. Прекращают свою работу кинотеатры, театры, фитнес-центры.