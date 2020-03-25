«Яблоко» может создать коалицию с Навальным в преддверии выборов в Госдуму

Москва, 25 марта. Аналитики партии «Яблоко» подготовили доклад, в котором представлена оценка использования стратегии так называемого «Умного голосования» в ходе выборов в Московскую городскую думу в 2019 году.

Представители «Яблока» отмечают, что проект скандального блогера Алексея Навального якобы сыграл «решающую роль» в победе некоторых оппозиционных кандидатов. При этом немаловажную роль сыграли протестные акции, которые предшествовали выборам.

Доклад был подготовлен заместителем главы партии «Яблоко» Иваном Большаковым и политическим аналитиком Владимиром Переваловым. По их мнению, использование стратегии «Умного голосования» позволило оппозиции одержать победу на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Утверждения Большакова и Перевалова выглядят весьма странно на фоне заявления основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, которое он сделал сразу после выборов в Мосгордуму. Тогда Явлинский заявлял, что кандидаты от «Яблока» одерживают победу благодаря доверию со стороны избирателей, поэтому заслуги Навального в успехе оппозиции нет.

Однако теперь представители «Яблока» утверждают, что так называемое «Умное голосование» сыграло «решающую роль» в победе их кандидатов. С учетом данного факта стоит обратить внимание на главу признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова и юриста фонда Любовь Соболь, которые планируют выдвинуть свои кандидатуры на выборы в Госдуму в 2021 году, передает «Политика сегодня».

Вполне возможно, что Жданов и Соболь могут выдвинуться от партии «Яблоко». При этом не исключено, что Навальный и его соратники достигли предварительных договоренностей с партией «Яблоко».