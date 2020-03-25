Экс-главу МИД Украины Кожару заподозрили в убийстве

Киев, 25 марта. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в среду был задержан полицией по подозрению в предумышленном убийстве. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме», — пишет он на своей странице в соцсетях.

Кожара подозревается в убийстве гендиректора Atlantic Group Сергея Старицкого, чье тело со следами огнестрельных ранений нашли в доме экс-министра в поселке Чайка (Киевская область). Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев, Старицкий был в гостях у Кожары. В какой-то момент подвыпивший хозяин решил показать наградной пистолет Jericho 941 PSL.

Правоохранительные органы, впрочем, не считают убийство случайным. Следователи полагают, что мотивом преступления стала ссора, которая возникла во время распития спиртных напитков. После этого Кожара ушел в другую комнату, откуда вернулся уже с пистолетом, и убил товарища. При этом следствие полагает, что в доме в тот день находились три человека — бывший министр, его супруга, и Старицкий.

Кожара возглавлял Министерство иностранных дел Украины при президенте Викторе Януковиче — с декабря 2012 по январь 2014 года. Чиновник имеет орден «За заслуги» III степени. 23 февраля 2014 года Верховная рада отправила Кожару в отставку, а на его место нахначила Андрея Дещицу.