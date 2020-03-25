Гутенев назвал целью новых мер Путина национализацию элит и социальную справедливость

В ходе своего обращения к гражданам 25 марта Владимир Путин заявил о необходимости облагать «адекватным налогом» денежные средства, уходящие из страны в том числе в офшорные зоны. Президент отметил, что сейчас две трети таких средств облагаются ставкой в 2%, и добавил, что для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, нужно поднять ставку до 15%. Предложенные главой государства меры своевременны и необходимы, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что они позволят сформировать новую доходную часть государственной казны.

«Крайне необходимо, чтобы в процессе наполнения бюджета соблюдался принцип социальной справедливости и деоффшоризации элит — как это и прописано в поправках к Конституции, — считает собеседник ФАН. — Полученные средства предполагается пустить на поддержание национальной экономики, сохранение рабочих мест и оказание социальной помощи людям, попавшим в наиболее сложную жизненную ситуацию».

Парламентарий отметил серьезность намерений президента не допустить безналогового вывода капиталов в страны, где существуют зоны с особыми экономическими режимами (офшоры).

«Судя по тому, что Владимир Владимирович сказал о готовности в случае непонимания ситуации нашими зарубежными партнерами пересмотреть с ними межгосударственные договора об избегании двойного налогообложения, им было принято однозначное и окончательное решение. Его следствием будет то, что миллиарды долларов, выводимые из страны каждый год, будут саккумулированы в национальном бюджете для решения социальных задач», — убежден депутат.

По его словам, еще одним приятным исходом принятых Путиным мер будет то, что, когда представители олигархии увидят невозможность льготно выводить из РФ заработанные деньги, они попросту перестанут это делать и начнут реинвестировать свои доходы в экономику России.

«Второй очень важный момент социальной справедливости — это равномерное распределение тягот, в том числе и на ту часть общества, которое имеет значительные накопления. Я имею в виду предложение президента облагать дивиденды с вкладов размером больше миллиона рублей подоходным налогом в 13% годовых. Считаю, что это также поможет найти необходимые ресурсы для выхода из кризисной ситуации», — сказал Гутенев.

По мнению собеседника ФАН, предпринятые меры в совокупности приведут к деофшоризации экономики и к долгожданной национализации элит. Но важны они и в контексте социальной справедливости: по меткому выражению депутата, все слои общества должны затянуть пояса на «одинаковое количество дырочек».